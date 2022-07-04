Davutoğlu: İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, “Cumhurbaşkanı’nın ‘Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz’ demesinin üstünden tam 11 ay geçti. O gün enflasyon yüzde18,9 idi. Şimdi TÜİK verileri ile bile yüzde 78,6. İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar.” dedi.