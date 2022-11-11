Davutoğlu, İmamoğlu'nu yargılandığı gün makamında ziyaret edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00'de görülecek. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.

Davutoğlu, İmamoğlu'nu makamında ziyaret edecek

İmamoğlu'nun yargılandığı günde ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu'nu makamında ziyaret edecek. Ziyaret, duruşmanın görülmeye başladığı saat olan 11.00'de gerçekleşecek.