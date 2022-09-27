Davutoğlu 'Hocaefendi demedim' dedi, izleyiciler kendi sesini dinletti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un "Mevzular Açık Mikrofon" programına konuk oldu.

6 Ekim'de yayınlanacak programın fragmanında, Davutoğlu'nun Fethullah Gülen'le ilgili sözleri gündem oldu.

Bir kadın izleyicinin "Işık evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız?" sorularına cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütüyle ile olumlu bir açıklamam söz konusu değildir" dedi.

Kendi sesi dinletildi

Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'den "Hocaefendi" diye bahsettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hocaefendi yok orada, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine başka bir izleyici Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem Hocaefendi" dediği anları canlı yayında dinletti.