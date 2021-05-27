Davutoğlu: Erdoğan tüm muhalefeti açıkça tehdit etmiştir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler…” açıklaması yapmasına Ahmet Davutoğlu tepki gösterdi.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan, Sayın Akşener’i hedef göstererek tüm muhalefeti açıkça tehdit etmiştir. AyrıcaTBMM’de yaptığımız açıklama sırasında sergilenen tutum ve baskı konusunda destek veren siyasilere ve basına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.