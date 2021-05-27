Davutoğlu: Erdoğan tüm muhalefeti açıkça tehdit etmiştir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler…” açıklaması yapmasına Ahmet Davutoğlu  tepki gösterdi.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan, Sayın Akşener’i hedef göstererek tüm muhalefeti açıkça tehdit etmiştir. AyrıcaTBMM’de yaptığımız açıklama sırasında sergilenen tutum ve baskı konusunda destek veren siyasilere ve basına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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