'Davutoğlu en azından bu beş konuda konuşmalıdır' çağrısı

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar bugünkü köşesinde "Davutoğlu konuşmalıdır" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kongar yazısında şu çağrıda bulundu:

"Son günlerde iktidar mensuplarıyla Davutoğlu arasındaki tartışmalar ve gerginlik yargıya bile taşındı. Davutoğlu en azından aşağıdaki beş konuda konuşmalıdır:

1) Bugün artık yanlışlığı iyice anlaşılmış olan Türkiye’nin “Ilımlı (Amerikancı) İslam Devleti” modeli olarak kullanılması ve Suriye’ye saldırı politikası.

2) Siyasette ahlakı sağlamaya yönelik olan “şeffaflık” yasasını kimin, kimlerin nasıl engellediği.

3) 7 Haziran seçimlerinde AKP tek başına hükümeti kuramayınca, Kılıçdaroğlu’na görev verilmesinin engellenmesindeki rolü.

4) 7 Haziran 2015 seçimleri ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki beş ayda gerçekleşen terör olaylarının arkasındaki ihmaller, sorumlular ve Gar Katliamı sonrasında ilan edilen akıllara ziyan “Kokteyl Terör” kavramının nasıl üretildiği.

5) Kendisinin hangi gruplar, kimler tarafından ayağının kaydırıldığı ve kendisinden sonra ortaya çıkan yönetimin sapmaları."