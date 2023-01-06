Davutoğlu duyurmuştu, AKP'den tepki geldi: 'Sivil darbe hazırlığının itirafıdır'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının seçilmesi halinde izlenecek yönteme dair "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacak" demişti.

Davutoğlu'nun açıklamasını ilişkin açıklamada bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, söz konusu yöneteme ilişkin "demokrasiden muaf bir oligarşik yapı" dedi.

Dağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Belli ki 6’lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. %50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor.

Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir 'Sivil darbe hazırlığının' itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’nı etkisiz kılması bir darbedir."