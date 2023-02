Davutoğlu: Akıl, bilgi, ahlak ve edep seviyesi sebep, küfür ve hakaret dili sonuçtur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin hasara neden olduğu kentlerden Osmaniye’ye düzenlediği ziyaretteki açıklamasında "Çıkmış biri Kızılay nerede diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor..." sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Erdoğan’ın sözlerine ilişkin isim vermeden sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yusuf Has Hacib’in “Dil, akıl ve bilginin tercümanıdır” deyişiyle yanıt verdi.

Davutoğlu, "Yusuf Has Hacib 'Dil, akıl ve bilginin tercümanıdır' der. Akıl, bilgi, ahlak ve edep seviyesi sebep, küfür ve hakaret dili sonuçtur" paylaşımında bulundu.