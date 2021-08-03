Datça'daki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı

Datça'da Aktur Tatil Sitesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı Bayrak Tepe'de 29 Temmuz'da çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturma tamamlandı.

Bölgede yapılan aramada, çalılıklar arasında 3 torpil bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı.

DHA'nın haberine göre, pedagog eşliğinde çocukların ifadelerine başvuruldu. İfadelerde çocukların yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdüklerini söylediği belirtildi.

Çocuklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.