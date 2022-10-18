Datça'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 3 gün önce, A.Y.A'nın (45) bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığı ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlı D.A'yı (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın ardından şüphelinin kaçtığını anlatan A.Y.A, "Bütün hayatımı bitirdi. Hiçbir şey yapamıyorum. Dışarı çıkamıyorum" dedi. (AA)