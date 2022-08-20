Datça ve Marmaris'te binlerce metrekare arazi satışa çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi’nin dünkü Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, Muğla Datça İskele Mahallesi’ndeki 29 bin 388 metrekarelik sekiz parsel satılacak. Büyük bölümünün denizle arasında makilik örtü var. Yine Marmaris İçmeler’de 18 bin 466 metrekarelik taşınmaz da satışa çıktı.

Tapu Kadastro’ya göre burada Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri var. Aydın Didim’deki 6 bin 559, 5 bin 592 ve 16 bin 477 metrekarelik üç taşınmaz da ihale çıktı. Ankara Beypazarı’ndaki 3 bin 610 metrekare ve Edirne Merkez Sarıcapaşa’daki 3 bin metrekare taşınmaz da satışa çıkarıldı. Son teklif verme tarihleri 13-21 Eylül arası.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bunların dışında Ankara, Amasya ve Aydın’daki altı taşınmazın satışına onay verildi. 500-1253 metrekare arasındaki taşınmazlar 2,4-5,4 milyon lira arası bedellerle satıldı.