Datça açıklarında deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.23'te AFAD'a göre 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 11,09 kilometre olarak ölçüldüğü, merkez üssünün Datça'nın 31,91 km açıkları olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Oniki Adalar, büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.