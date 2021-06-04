Datça açıklarında deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.23'te AFAD'a göre 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 11,09 kilometre olarak ölçüldüğü, merkez üssünün Datça'nın 31,91 km açıkları olduğu kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 4, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 31.91 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 04.06.2021, 23:23:10 TSİ
Enlem : 36.4461 N
Boylam : 27.1643 E
Derinlik : 11.09 km
Detay : https://t.co/Q4SL2zsjyu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Oniki Adalar, büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 4, 2021
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/4490oHb46p
04.06.2021, 23:23:08 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 6.6 km#Kandilli