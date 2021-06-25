Kandilli Rasathanesi, Muğla Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12.21’de gerçekleşen depremin derinliği 8,6 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD Deprem Dairesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi, Muğla Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12.21’de gerçekleşen depremin derinliği 8,6 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD Deprem Dairesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.