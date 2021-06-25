Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi, Muğla Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 12.21’de gerçekleşen depremin derinliği 8,6 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD Deprem Dairesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

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