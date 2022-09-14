Darüşşafaka’dan Tarkan’a teşekkür

Tarkan’ın 9 Eylül’de İzmir’de verdiği ses getiren konserin gelirini vakıflara bağışlayacağı duyuruldu. Ünlü yıldızın bağış yaptığı eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka ise sosyal medya hesabından sanatçıya teşekkür mesajı yayınladı.

Darüşşafaka’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Megastar Tarkan’a, 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 100. yılına özel gerçekleştirdiği unutulmaz konserin ardından Darüşşafaka Eğitim Kurumlarımızdaki ‘Kültür ve Yaşam Merkezi’ne verdiği çok kıymetli destekten dolayı teşekkür ederiz.” denildi.