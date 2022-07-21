Darp edilince diplomasını yırtan doktor: 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler

Urfa Viranşehir’de 28 Haziran’da özel bir tıp merkezinde acil servis doktoru olarak görev yapan Şeyhmus Baraş’ı darp etmek suçundan tutuklanan kardeşler Halil İbrahim Dağ, Mahmut Dağ, Mecrum Dağ ile tutuksuz sanık Rahime Dilara Bucak Dağ, hakim karşısına çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve 8 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş, savunmalarını yaptı. Tutuklu kardeşler ve avukatları, savunmalarında doktorun kendilerine hakaret ettiklerini ve ufak arbede çıktığını öne sürdü.

Doktor Şeyhmus Baraş ise mahkemede darbedildiğini yineleyerek, “Halil İbrahim Dağ beni tehdit etti; hakaret etti. Mecrum ve Mahmut ise bana ‘Seni öldürürüz’ dedi. İbrahim Halil ise ‘Seni burada yaşatmam’ dedi. Sanık Rahime Dilara Bucak Dağ ise bana karşı yaralama suçu işledi” diye konuştu.

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra 3 kardeşin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.