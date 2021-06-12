Dardanel cinsiyetçi paylaşımı nedeniyle özür diledi

Pandemide üretim durmasın diye işçileri fabrikaya hapseden, hak gaspı ve işçi düşmanlığıyla ünlü Dardanel Türkiye-İtalya maçı öncesinde utanç verici bir cinsiyetçi paylaşım yapmıştı.

Şirketin paylaştığı görselde ton balıklı makarna fotoğrafının üzerinde "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" ifadesi yer almıştı. Paylaşım sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı..

Tepkilerin ardından açıklama yapan firma özür diledi. Açıklamada şöyle denildi:

"11 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımdan dolayı, başta kadınlarımız olmak, tüm kamuoyundan özür diliyoruz. Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz. Kadın çalışanlarımızın emeği ile bugünlere gelmiş bir firma olarak şu andan itibaren, iletişimimiz ve sosyal sorumluluk girişimlerimizde, bu bilinci yerine getirmek için çok daha fazla çalışacağız."

Dardanel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü fırsat bilerek bir reklam filmi yayınlamış ve Dardanel işçilerinin yüzde 70'inin kadın olduğunu belirterek "Adamlar yapmış değil, kadınlar yapmış" sloganını kullanmıştı.