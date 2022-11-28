'Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan' özrü

Yeni Şafak, bugünkü sayısında Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin görüşmesi hakkında bir haber yayımladı.

Haberin girişinde, “Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sisi ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı…” ifadesi yer aldı.

Yeni Şafak'tan yapılan açıklamada "Gazetemizin 28 Kasım 2022 tarihli şehir baskısında 11. sayfada yaşanan teknik hata nedeniyle özür dileriz" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazetemizin taşra baskısında yayınlanan haberi akşam gelen yeni gelişmeyle gece baskısında güncellenmiştir. Ancak “kopyalama ve yapıştırma” sırasında font bütünlüğünü sağlamak için ilk kelimeyi bırakan sayfa operatörü daha sonra bunu haberden silmeyi unutmuştur. Şehir baskılarında yaşanan bu teknik hata nedeniyle özür dileriz."