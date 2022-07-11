Darbe girişimi sonrasında kaybolan silahlara yönelik sorular yine yanıtsız bırakıldı

15 Temmuz darbe girişiminde bazı silahların kaybolduğu ve dağıtıldığı iddiaları, Ankara’da işlenen bir cinayetle tekrardan gündeme geldi. Yargıya taşınan olayda, 15 Temmuz gecesi 16 silahın kaybolduğu belirlendi. Konuya dair Ocak 2019’da verilen soru önergesini Mart 2020’de yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahların “ülke genelinde arandığını” belirtti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, ülkücü mafya Sedat Peker ise Temmuz 2021’de yaptığı açıklamada Soylu’nun talimatıyla 15 Temmuz sonrasında da silah dağıtıldığını iddia etti. Tartışmalar sürerken açıklama yapan dönemin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı yedi silahın "darbeciler" tarafından gasp edildiğini ve çatışmalarda kaybolduğunu, Ankara Emniyet Müdürlüğü envantarine kayıtlı 16, İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı bir silahın ise kayıp olduğunu söylemişti. Ancak Meclis’te verilen araştırma önergeleri, Kasım 2021’de AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Bütçe görüşmeleri sırasında silah dağıtıldığı iddialarını reddeden Soylu ise “15 Temmuz’da İçişleri Bakanı olmadığını” söyleyerek “Benim talimatımla bir silah dağıtılmadı” demişti.

Başvuru yanıtsız bırakıldı

İçişleri Bakanlığı, 9 Temmuz 2021’de CİMER üzerinden konuya ilişkin yapılan bilgi edinme başvurusuna hiçbir yanıt vermedi. Yasal olarak 15 gün içinde yanıtlanması gereken başvuru, aynı gün içinde CİMER tarafından bakanlığa yönlendirilse de başvuru bir yıl bir gün geçmesine karşın halen yanıtlanmadı. Kayıp silahların durumu, kayıp ruhsatlı silahların sayısı ve Peker’in kayıp silahların dağıtıldığına ilişkin iddialarına yer verilen başvuruda, şu sorular yer alıyor:

“Kaç silah kayıp? Söz konusu silahlar bulundu mu? Aramaya ilişkin inceleme tamamlandı mı? Türkiye’de kaç ruhsatlı silah kayıp? Peker’in kaydı olmayan silahların dağıtıldığına yönelik iddialarına ilişkin inceleme yapıldı mı?”