Darbe girişimcileri af diledi: 'Geçmişe sünger çekelim, sonuçta tank tüfek yoktu'

Brezilya'da darbe girişimiyle suçlanan ve iki hafta önce ekibi ev baskınıyla gözaltına alınan faşist eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya destek için São Paulo kentinde miting düzenlendi.

On binlerce kişinin katıldığı mitingde, Filistin'e destek açıklaması yapan mevcut devlet başkanı Lula da Silva'ya tepki olarak İsrail bayraklarının da taşındığı görüldü.

Bolsonaro da mitingde elinde İsrail bayrağıyla yer aldı. Burada konuşma yapan Bolsonaro'nun, Lula da Silva ve Yüksek Mahkeme'ye dönük saldırgan bir tavır takınmaması dikkat çekti. Bolsonaro, "İstediğim şey uzlaşı, yani geçmişi silmek. Barış içinde yaşamanın ve gergin olmayı durdurmanın yollarını aramak istiyorum. Brasília'da hapse atılan zavallı insanlar için af istiyorum. Brezilya'da adaletin sağlanması için 513 Kongre üyesinin, 81 senatörün tümünden af istiyoruz ki Brezilya'da adalet sağlansın" diye konuştu.

Darbe girişimi suçlamalarını reddeden Bolsonaro, "Darbe nedir? Sokaklarda tanktır, silahtır, komplodur. Brezilya'da bunların hiçbiri olmadı" dedi.

Bolsonaro hakkında, geçtiğimiz yıl genel seçimler sonrası Kongre binasına yapılan baskın nedeniyle darbeye teşebbüs soruşturması açılmıştı. Bolsonaro, aynı zamanda devlet başkanlığı döneminde Suudi Arabistan'dan kaçak olarak mücevher getirmekle de suçlanıyor.

Bolsonaro'nun ekibi 9 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmıştı. Ardından destekçiler, ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri, Lula da Silva'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Jair Bolsonaro'ya Haziran 2023'te de "görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma" suçundan 8 yıl siyasi yasak getirilmiş, tüm siyasi hakları 2030'a kadar elinden alınmıştı.

Federal Polis, 9 Şubat'ta Lula da Silva hükümetine "darbe" iddiasıyla Bolsonaro'nun ekibine operasyon düzenlemiş, aralarında eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi gözaltına almıştı.