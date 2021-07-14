Dar gelirliler için inşa edilen konutlar AKP'li yöneticilere satıldı

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dar gelirliler için inşa edilen KİPTAŞ Çatalca Sosyal Konutları’nı, AKP’li üst düzey şirket yöneticileri ve partililerin aldığı öne sürüldü.

Oda TV'de yer alan habere göre, sosyal konut alanlar arasında, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri ve 41 ayrı şirketin yönetim kurulunda bulunan Yahya Üstün, AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Okçular Vakfı Eski Genel Müdürü, Hezarfen Şirketi Sahibi Hüseyin Avni Önder gibi isimlerin de yer aldığı kaydedildi.

Süreç, 2015 yılı Eylül ayı içerisinde 2138 adet konut doğrudan hak satışı şeklinde satışa sunulmasıyla başladı. İddiaya göre önceden AKP İstanbul İl Başkanlığında hazırlanan listelerle satışlar gerçekleştirildi.

Talebin bu kadar fazla olmasına rağmen daire sayısı kadar talep toplanarak herhangi bir kura çekilmeden yapılan satışlarda ödeme programı da 20 bin TL peşin 19 bin 750 TL 24 ay sonra ödenecek şekilde, kalan miktar 100 bin TL banka kredisi ya da KİPTAŞ’a 24 taksit ödeyecek şekilde planlandı.

Evleri alanlara da 5 yıl devir yasağı kondu.

Temmuz 2018 Yılında teslimleri başlanan projenin yüklenicileri ise AKP ile birlikte adını duyuran Nas İnşaat ve Kibritçi İnşaat oldu.

Öte yandan, daire satışı yapılacak kişilere yerel seçimlerde oy kullanmak üzere ikamet adresini Çatalca'ya taşıma şartı konulduğu da belirtilen iddialar arasında.

Dar gelirliler için yapılan konutları alanların listesi: