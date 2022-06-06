'Dansöz'lü etkinlik İmam Hatip müdürünü görevden aldırdı 

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı İmam Hatip Ortaokulu’nun da bulunduğu binada Anneler Günü etkinliğine dansöz getirildi. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, etkinliğin ardından okul aile birliği yönetiminin görevden alındığını söyledi.

'Görevden aldık'

TELE 1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi şunları söyledi:

“Hem ilkokul, hem ortaokul hem de imam hatip var. Organizasyonu düzenleyen ilkokulun okul aile birliği yönetimi. Anneler Günü etkinliği için başvuru yapılıyor. Yerel bir bayan bulunuyor. Kızı ile birlikte geliyor. Yeni bir olay değil. Tamamen ücretsiz bir etkinlik. Bu görüntülerden sonra okul aile birliği yönetimini görevden aldık.”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."