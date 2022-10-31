Dansçı Dilara’nın ölümünde keşif kararı

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Hakan Akçelik, avukatı Erhan Oğuz Düzcü ile katıldı.

Maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve annesi Neşe Gül'ü, avukatları Muharrem Karaoğlan temsil etti.

Duruşmada, tanık olarak ifadelerine başvurulan Begüm Aydın ile Miray Aydın, olay anını görmediklerini, çarpma sesi duyduklarını, Dilara Gül'e doğru koştuklarında mavi renkli aracın dikiz aynasını yerde gördüklerini anlattı.

Tanık Begüm Aydın, olay yerine koşarak gittiğinde skuteri aracın altında gördüğünü ve maktulün kaldırımda yattığını belirterek, sanığın "Ben vurdum" dediğini diğer vatandaşlardan duyduğunu dile getirdi.

Tanık ifadelerine karşı diyecekleri sorulan müdahillerin avukatı Karaoğlan, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Sanık avukatı Düzcü ise müvekkili hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, 9 Aralık saat 10.00'da resen seçilecek trafik bilirkişisi refakatinde olay yerinde keşif yapılmasına hükmetti.

Keşfe, sanık Hakan Akçelik'in de katılması gerektiği ihtarında bulunan mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 25 Ocak 2023'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Akçelik'in 11 Temmuz gecesi sevk ve idaresindeki araçla Halaskargazi Caddesi'nden Mecidiyeköy'e seyir halindeyken ışıklarda skuter sürücüsü Dilara Gül'e hızını azaltmayarak çarptığı yer alıyor.

Yaralanan Gül'ün kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre Akçelik'in kavşakta hızını azaltmadığı, maktul Gül'ün ise skuter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olayın ardından tutuklanan sanık Akçelik, ilk duruşmanın yapıldığı 24 Ağustos'ta tahliye edilmişti.