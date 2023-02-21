Danla Bilic'ten yandaş kanalın muhabirine: Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhatabına sorun

Sosyal medya ünlüsü Danla Bilic, kendisine 'Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz' diyen iktidara yakın Beyaz TV muhabirine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Haber Merkezi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Beyaz TV muhabiri, sosyal medya ünlüsü Danla Bilic’e bir iş yemeği sonrası "Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz" derken, Bilic bu anlar haber olmadan açıklamada bulundu.

“Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlıyayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz!" diyen Bilic, "Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil" ifadesini kullandı.

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