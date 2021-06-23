Danıştay'dan Soma Katliamı kararı: 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin ölümünde ihmali bulunduğu ileri sürülen 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma açılması için mağdur avukatları tarafından şikayette bulunulmuş, ancak Çalışma Bakanlığı kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmasına izin vermemişti.

Danıştay’a yapılan itiraz da 10 Aralık 2015 ve 14 Nisan 2016 tarihlerinde reddedilmişti. Mağdur avukatları konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Yüksek Mahkeme, 9 Mart 2020 tarihinde hak ihlali kararı vererek, ihlalin ortadan kaldırılması için dosyayı yeniden Danıştay’a göndermişti.

ANKA'nın haberine göre Danıştay Birinci Dairesi; dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer ve iş müfettişleri Ercemal Atasoy, Ayhan Yüksel, Aysel Ertürk, Yaşar Korkmaz, Ertan Gül, Abdurrahman Başkaya, Mehmet Göl, Mukadder Kavcar, Mehmet Tekelioğlu, Gürol Alaca, Emin Gümüş ve Ersin Bulut hakkında bakanlığının “soruşturma izni verilmemesine ilişkin” kararı yeniden değerlendirdi.

Daire, mağdur avukatlarının kamu görevlileri hakkındaki tekrar değerlendirdiği iddialarsa şöyle:

“İşverene haber vererek ve teftiş yapılacak güzergahı, ocağı, hangi panoda inceleme yapılacağını bildirerek yüzeysel olarak denetlemek, tünellere inmeden, sorunsuz ve havadar alanları incelemek, antigrizu malzeme olarak gösterilen panoları ve elektrik motorlarını yeterince incelememek, rastgele seçilen işçiler yerine önceden seçilen ve ne söylemeleri gerektiği bildirilen işçilerle görüşmek, gaz izleme ile ilgili kayıtların geriye dönük olarak incelemesini yapmamak suretiyle usulsüz denetim yapmak.”

Danıştay, Çalışma Bakanlığı’nın kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin 7 Eylül 2015 tarihli kararın kaldırılmasına ve kararın bir örneğinin gereğinin yapılması için Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.