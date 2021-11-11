Danıştay'dan kamera kaydı kararı: Emniyet genelgesine 'dur' dedi

Polisin olduğu olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesine yargı “dur” dedi. Danıştay 10. Dairesi, genelgenin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; kararda, söz konusu genelgesinin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül geçtiğimiz günlerde 'Biz yapalım hukuk arkadan gelsin' değil, hukuk önden yürüsün" dedi. Soylu ise 'Sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin' demişti.