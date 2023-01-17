Danıştay YSK için iki üye seçti

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın’ın görev süreleri bitiyor.

Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’daki seçimler başladı.

Yargıtay’da toplamda 16 aday YSK üyeliği için yarışa girerken adaylardan birisi 5. turda seçimden çekildi. Danıştay’da ise toplam 4 üye YSK üyeliği için aday oldu.

Danıştay 2 ismi belirledi

Yargıtay’daki seçimde 5. tura gelinirken henüz hiçbir aday toplam üye kadro sayısının salt çoğunluğunu alamadı. Danıştay’da ise Ali Çopur ve İsmail Kalender seçilen isimler oldu.