Danıştay saldırısı tetikçisi Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu

Danıştay saldırısı tetikçisi Alparslan Arslan, hükümlü bulunduğu Maltepe Cezaevi’nde ölü bulundu.
Alparslan Arslan, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi'ne düzenlediği silahlı saldırı sonrası dört Danıştay üyesi yaralanmış ve yargıç Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti.
Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayan Arslan’ın, aslı halde bulunduğu öğrenildi.
Başsavcılık kaynakları, Arslan’ın uzun bir süredir öz bakımını dahi yapmadığını belirtti.