Danıştay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararının durdurulması talebine ilişkin kararını açıkladı.
Habertürk'ün haberine göre, Danıştay, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi kararının durdurulması talebini reddetti
İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kararının durdurulması talebi, Danıştay tarafından reddedildi.
Haber Merkezi
Danıştay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararının durdurulması talebine ilişkin kararını açıkladı.
Habertürk'ün haberine göre, Danıştay, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.