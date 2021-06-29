Danıştay, İstanbul Sözleşmesi kararının durdurulması talebini reddetti

İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kararının durdurulması talebi, Danıştay tarafından reddedildi.

Haber Merkezi

Danıştay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararının durdurulması talebine ilişkin kararını açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre, Danıştay, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

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