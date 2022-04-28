Danıştay İstanbul Sözleşmesi davasını görüşüyor

Danıştay 10. Daire, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davalar bugün esastan görüşülüyor.

Duruşmada çıkacak karar Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kritik önem taşıyor.

Birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle yüzlerce avukat davaya katıldı. Davaya alınmayan avukatlar dışarıda polis müdahalesiyle karşılaştı. Bir kadın gözaltına alındı, kadınların tepkileri üzerine bırakıldı.

Müdahale sonrası salondaki avukatların savunmalarına ara vermesinin ardından mahkeme başkanı daha fazla kişinin içeri alınmasını kabul etti.

'Yarın sabah kalktığımızda AİHS'den de çekilmiş sayılabiliriz'

Avukatların savunmaları sürerken söz alan Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması Meclis tarafından 6284 sayılı kanunla uygun görülmüştür, ancak bu usulle kaldırılabilir. Yarın sabah kalktığımızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) de Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle çekilmiş sayılabiliriz. İstanbul Sözleşmesi bu kadar önemli bir davadır" dedi.

'Sözleşmeden çekilme kararı keyfi'

Ankara Barosu adına konuşan Avukat Ceren Kalay da, "İstanbul Sözleşmesi önleme, koruma, etkili soruşturma ve bütüncül politikayı geliştirmeyi kapsar, bu yönüyle diğer sözleşmelerden farklıdır ve kadınların hayatıni derinden etkilemektedir. Sözleşmeden çekilme kararı keyfidir" diye konuştu.

'Laiklik ilkesi hedef alındı'

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Avukat Aslı Pasinli, "İdareyi bu işleme sevk eden sebepleri sorgulamak gerekir. Sözleşmeden çekildikten sonra idare adına yapılan açıklamalara baktığımızda, sözleşmeden çıkışta aslında laiklik ilkesinin hedef alındığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Danıştay, kararın iptali istemiyle açılan davalar için özel duruşma açma kararı almıştı. Duruşmaya katılmak için yaklaşık bini aşkın avukat yetki belgesi alırken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile çok sayıda baro, kadın örgütleri, siyasi partiler ile meslek kuruluşları da duruşma için çağrıda bulunmuştu.

Duruşmada tarafların dinlenmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararını iptal edip etmeyeceği belli olacak. Daire, kararını daha sonra da açıklayabilir. Ancak karar, kesin nitelik taşımıyor. Bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na (İDDK) karşı itiraz edilebiliyor.