Danıştay eylem yönetmeliğini iptal etmişti: İçişleri Bakanlığı kelimelerle oynayıp yeniden hazırladı

İçişleri Bakanlığı’nın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bakanlık, Danıştay 10. Dairesi’nin iptal ettiği “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ifadelerini yönetmelikten çıkararak, yerine “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” ifadelerini ekledi.

Danıştay’ın iptaline konu olan hüküm, “il ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde” belirlenmesini öngörüyordu.