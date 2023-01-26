Danıştay, Erdoğan'ın kararını oy birliğiyle iptal etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde 20 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 milyon metrekareden fazla alan imara açıldı. Yapılaşmanın önünü açan karara ilişkin Bodrum Belediyesi yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için Danıştay’a dava açtı. Danıştay imar kararını oy birliği ile iptal etti.

Danıştay kararını duyuran Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kararla birlikte mahalleyi betonlaşmadan, Bodrum’u da mülksüzleştirilmekten kurtardıklarını söyledi. Anayasa'nın yargı kararını bir an önce uygulaması gerektiğini ifade eden Aras, Ortakent’te özelleştirme ısrarından vazgeçilmesini istedi.

Aras sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Böylece, 'Ortakent Mahallemizdeki 1 milyon metrekareden fazla alanı ve üzerindeki doğal değerlerimizi betonlaşmadan, Bodrum’u da mülksüzleştirilmekten' kurtarmış bulunuyoruz.

Bu durumda, Anayasa ve Kanun’un açık hükmü gereğince yargı kararının bir an önce uygulanmasını ve Ortakent’te özelleştirme ısrarından vazgeçilmesini bekliyoruz.

Yargı kararlarını etkisizleştirmeye dönük diğer işlemlerin iptali istemiyle Belediyemiz tarafından açılmış davaları da aynı titizlikte takip etmeye devam ediyoruz, edeceğiz."

Saatler sonra başka bir orman Erdoğan'ın kararıyla 'orman olmaktan çıktı'

Öte yandan bugün Ortakent mahallesine ilişkin danıştay kararının üzerinden birkaç saat sonra Göltürkbükü mahallesindeki ormanlık alan Cumhurbaşkanı kararı ile 'orman sınırları dışına çıkarıldı'.

Bunun karşılığında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne ülkenin başka yerlerinde bulunan devlet arazileri içinden, orman sınırları dışına çıkartılacak alanların iki katından az olmak üzere başka araziler verileceği belirtildi.

Kararı duyuran Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Paha biçilmez değerdeki yeşil alanlarımız bizim elimizden alınarak ranta açılacak ve karşılığında Orman Genel Müdürlüğü; bu yeşil alanlarımızın iki katından az olmayacak büyüklüklükteki başka hazine arazilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan teslim alarak sahibi olacak" derken, Bodrumluların buna boyun eğmeğeceğini vurguladı.

Aras Instagram hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Bodrum’un geleceği olan yeşil alanlarını PARA UĞRUNA YOK ETMEYE KALKANLARA buradan açıkça sesleniyorum.

Bodrum bu kararlara TESLİM OLMAYACAK ve şu anda Belediyemiz tarafından hazırlanmakta olan dava dilekçesiyle derhal yargı yoluna başvuracak.

Bu güne kadar ÖZELLEŞTİRME yoluyla para uğruna Bodrum’a yapılan kötülükler ve bu kötülüklerin maddi manevi tüm yükünün de Bodrum Belediyesi’nin sırtına yüklendiği yetmezmiş gibi halen özelleştirme adı altında yeşilimizin, denizimizin, tarihi eserlerimizin yok edilmesine karşı ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ VE HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ.

Doğduğumuz yeri gözlerimizin önünde öldürmeye, biz Bodrumlular var oldukça kimsenin gücü yetmeyecek. Yetmediğini, Bodrum’u katletmeye kalkan kim olursa olsun, yargı önünde görecek."