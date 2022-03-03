Danıştay Başsavcılığı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hukuka aykırı

Danıştay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının “hukuka aykırı” olduğu yönünde mütalaa verdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Danıştay Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart 2021’de cumhurbaşkanı kararıyla feshedilen ve 1 Temmuz 2021’de ise resmi olarak çıkılan İstanbul Sözleşmesi’ne dair Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından açılan iptal davasında mütalaa verdi. Başsavcılık, sözleşmeden çekilme kararının “hukuka aykırı” olduğu yönünde görüş bildirdi.

Hukuka aykırı

Baro Kadın Hakları Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan mütalaada, sözleşmenin onaylanması ve tatbikinin durdurulması ya da sonlandırılmasının Meclis kararıyla mümkün olduğu vurguladın. Mütalaada, “(…) TBMM’nin onayına bağlı bir uluslararası sözleşmenin kaldırılması da, yine TBMM’nin tasarrufu ile mümkün olabilir. Dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilen sözleşmenin onaylanmasına ilişkin 6251 sayılı Kanun’un TBMM tarafından yürürlükten kaldırılmamış olması veya dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı alınmadan önce sözleşmenin sona erdirilmesinin uygun bulunduğuna ilişkin yeni bir kanun çıkarılmamış olması nedeniyle, dava konusu Cumhurbaşkanı Kararında yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptali gerektiği düşünülmektedir” ifadelerine yer verildi.