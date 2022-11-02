Danimarka'da sosyal demokratlar zafer ilan etti: '20 yılın en iyi seçimi'

Danimarka'da planlanandan 7 ay önce gerçekleşen genel seçimlerde oy sayım işlemleri devam ediyor. Bu seçimlerde 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosuna girmek için 14 parti yarıştı.

Danimarka Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Mette Frederiksen, genel seçimlerin ilk ön sonuçlarında oy çokluğunun elde edilmesinin ardından taraftarlarına konuşma yaptı.

Tahminlerin aksine sosyal demokratların "kırmızı" bloku 179 sandalyeli mecliste 90 sandalyeyi garantileyerek iktidarını pekiştirdi. Seçim öncesinde anketler sosyal demokratların oy kaybedeceğine işaret ediyordu. Ancak ilk sonuçlara göre sosyal demokratlar geçen seçimlerdekinden 2 milletvekili daha fazla çıkardı ve oyların yüzde 27,5'ini aldı.

Frederiksen bu sabah yaptığı konuşmada "Sosyal demokrasi 20 yıl içindeki en iyi seçimini yaşadı" dedi ve "Tüm Danimarka'nın partisiyiz" ifadesini kullandı.

Liberal ve muhafazakar ittifaktan oluşan sağcı "mavi" blok ise parlamentoda 72 sandalye kazandı.

Ülkede 4,3 milyon seçmenden 200 bini ilk kez oy kullanan seçmenler oldu.