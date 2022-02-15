Danimarka hükümeti Afganistanlı mültecilerin sınır dışı edileceğini duyurdu

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra Danimarka’ya gelen mültecilerin sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi.

İltica Komisyonu yaptığı açıklamada Afganistan’daki durumun iyileştiğini ve mültecilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini dile getirdi.

İltica Komisyonu, Avrupa Birliği İltica Ajansı ve Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan birkaç rapora atıfta bulunarak, "Afganistan'daki genel güvenlik durumu, Taliban rejiminin iktidara gelmesinden bu yana iyileşmiştir, artık genel olarak herhangi bir iç silahlı çatışma yoktur ve herhangi bir kişi gerçekten istismara uğrama riski altında değildir" dedi.

Türkiye'de kaç Afgan mülteci var

Afganistan'da Taliban'ın yönetime el koymasından sonra binlerce Afgan ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı. Taliban’ın yönetime el koyduktan sonra, Türkiye, Pakistan, İran'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke Afganlara kapılarını açmıştı.

Türkiye Göç İdaresi'nin verilerine göre yıl içinde, 26 Ağustos 2021 tarihine kadarki sürede yakalanan toplam düzensiz göçmenlerin sayısı 90 bin 310 olarak kaydedildi. Bu kişilerin arasındaki Afgan uyrukluların sayısının 38 bin 341 olduğu bildirildi.