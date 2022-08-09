Dalgıcın fark ettiği atıklara soruşturma başlatıldı

Giresun’un Trabzon sınırındaki Eynesil ilçesinde amatör dalgıç Engin Barutçu’nun dalış sırasında fark ettiği atıklara soruşturma başlatıldı. Barutçu, "Deniz dibinde görünmeyen kısım daha vahim. Burayı kirletenlerin bulunup, kamuoyuna açıklanması gerekiyor” dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Karadeniz sahil yolu kenarında Eynesil ilçesinde deniz kıyısına kimliği belirsiz kişilerce evsel, tekstil ve hafriyat gibi çeşitli atıkların yamaçtan denize dökülmesi, çevre kirliliğine neden oldu. Denizde dalış yaptığı sırada çöpleri fark eden dalgıç Engin Barutçu, yaklaşık 2 ay önce durumu yetkili kurumlara bildirdi. Barutçu dönüş alamayınca, her dalışta çöp ve atık toplamaya başladı.

Bakanlık soruşturma başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Barutçu'nun çalışmalarının ardından çevreyi kirletenlere karşı soruşturma başlattı. Ekipler, atıkları atan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nca 122 bin 580 ila 490 bin 320 lira arasında idari para cezası uygulanıp, ‘Çevreyi kasten kirletmek’ suçu kapsamında da suç duyurusunda bulunulacak.

İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kıyıdaki çöpleri temizleyip, alanı toprakla örttü. Bölgeyi ağaçlandırma planlaması yapıldığı belirtildi.

Denizin dibinin daha da kötü durumda olduğunu anlatan Engin Barutçu, “Çöp dökülmesi kamuoyuna yansımasaydı burası kendi kaderine terk edilecekti. Konu duyulunca il özel idaresi ekipleri iş makinesiyle gelip yamacı temizlediler. Çöplerin kaba kısmı alınıp üzerine toprak atıldı fakat denizin dibi hala çöp dolu. Denizdeki görünmeyen kısmı daha vahim. Umarım sadece toprak atıp bırakmazlar. Burayı kirletenlerin kamuoyuna açıklanması gerekiyor” dedi.