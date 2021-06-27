Dalaman'daki yangının etkileri sürüyor

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasında dün yangın çıkmıştı.

Fabrikanın plastik atık bölümünde çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı duyurulurken, ilçe bu akşam saatlerinde de yanık kokusu ve dumanın etkisi altında.

İlçede yoğun duman ve ağır plastik yanığı kokusu nedeniyle yurttaşların camlarını açmakta zorlandığı belirtiliyor. Bazı yurttaşların nefes almakta zorluk çektikleri için hastaneye başvurduğu öğrenildi.

3 işçi yaralandı

Yangına ilişkin Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş tarafından dün yapılan açıklamada, "Kağıt Fabrikası arazisi içerisinde, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'na yakın bölgede bir gün önce de yanan ağaçlık alanda tekrar yangın olduğu bildirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmiş, yangın saat 18:30 sıralarında kısmen kontrol altına alınmıştır. İçerisi atık kağıt ve atık plastik alanında soğutma çalışmaları ve kontrollü yanma devam etmektedir. Yangınla ilgili 3 hektarlık ağaçlık alan zarar görmüş, bir orman görevlisi üzerine dal düşmesi sonucu yaralanmış, bir fabrika çalışanı dumandan etkilenmiş, bir işçinin ayağında yanma oluşmuş, toplamda 3 kişi hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Fabrikaya ait bir iş makinesi tamamen yanarak zarar görmüştür. Fabrikaya bitişik konumda bulunan Dalaman Cezaevi ve Dalaman Meslek Yüksekokulu'nda ve yakın tarım arazilerinde herhangi bir zarar meydana gelmemiştir" denilmişti.