Dağ ceylanlarının yaşadığı alan taş ocaklarına bırakıldı

Hatay Kırıkhan'da dağ ceylanlarının yaşadığı 8 kilometrekarelik alan, 5 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dünya Çevre Günü’nde koruma alanı dışına çıkarıldı. Söz konusu alan, taş ocağı yapılmak istenen bölge içerisinde bulunuyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, sosyal medya hesabından açıklama yaparak konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Dağ ceylanlarının yaşam alanlarının yok edilmesine izin verilmeyeceğini söyleyen Öğünç, "Bıktık, usandık ama yılmadık. Dağ ceylanı yaşam alanında 2012'de Çimento fabrikası kurmak istediler, izin vermedik. 2015'te kurmak istediler, yine izin vermedik. 2019 üçüncü defa yine çimento fabrikası, yine izin vermedik. Şu anki oldu bittiye de izin vermeyeceğiz" dedi.

2019 yılında korumaya alınan alanın toplamda 133 bin dönüme yakın olduğunu belirten Öğünç, "Bunun içerisinde köyler tarım arazileri ve etrafı tel çitler ile çevrili zeytinlikler de var. Çıkarılan alan 8 bin dönüm civarı.." ifadelerini kullandı.

Dağ ceylanlarının yaşadığı alanın 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) kapsamına alındığını vurgulayan Öğünç, şunları dedi:

"Dağ ceylanı, ülkemizde 'nesli tükendi' olarak bilinen bir canlı türüyken 2009 yılında yeniden keşfedilerek ülkemiz karasal memeliler listesine dahil edildi. 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hatay Dağ Ceylanı Tür Eylem Planı hazırlatılmıştır. Bu çalışmada türün yayılış alanının yaklaşık 133 kilometre kare kadar olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarına dayanılarak 25.12.2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.12.2019 tarih ve 1885 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yaklaşık 133 km2’lik bir alan Hatay Dağ Ceylanı YHGS olarak ilan edilmiştir.

'Sınırın daraltılması herhangi bir gerekçeye dayandırılmadı'

Bakanlıkça 2020 yılı içinde de alanın Yönetim Planı hazırlanmıştır. Ancak 05 Haziran 2021 tarih ve 31502 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yaklaşık 8 km2’lik bir alan YHGS’nın dışına çıkarılmıştır. YHGS alanının sınırlarının belirlenmesi bilimsel verilere dayanıyordu, ancak alanın sınırının daraltılması herhangi bir gerekçeye dayandırılmadı. YHGS sahası dışına çıkarılan alanın uydu görüntüsüne bakılınca nedeninin Taş ocağı olduğu çok açık.

Çok yazık, türün nesli tehlikede (IUCN-EN) ve Türkiye'de yaşadığı tek alan burası. Buradaki populasyon türün dünyada birey sayısı artan tek populasyon. Taş ise her yerde. Bu kadar değerli bir tür taşa feda edilir mi?

YHGS alanından çıkarılan bölge ayrıca Bozkır ötleğeninin ürediği önemli bir alan ve Türkiye'deki yegane kışlama alanı. YHGS ilan edilirken yoğun bilimsel çalışmalar yapıldı. Alan daraltılırken ise hiç bir bilimsel çalışma yapılmadı ve görüş alınmadı.

'Dağ ceylanlarının sayısı artıyor, alan genişletilmeli'

Dağ ceylanının sayısı artıyor, bundan sonra daha da geniş yaşama alanlarına ihtiyacı olacaktır, yapılması gereken şey yaşama alanını daraltmak değil, genişletmeye çalışmaktır. Birey sayısı 2012 yılında 295 iken 2020 sonunda sayıları 1.141'e yükselmiştir.

'Diğer nadir türlerin de yaşam alanı'

Bu alan ayrıca sırtlan, uzunkulaklı çöl kirpisi, kayalık gerbili, saz kedisi, oklu kirpi gibi oldukça nedir türlerin de yaşama alanıdır. Bu karar mutlaka gözden geçirilmeli, yeniden değerlendirilmeli ve alanın sınırları tekrar eski haline getirilmelidir.