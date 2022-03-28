CZN Burak, Cristiano Ronaldo ile ortak oldu

Geçtiğimiz yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacaklarını açıkladı.

Özdemir katılığı bir programda, “Bu yılın 11. ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz” dedi.