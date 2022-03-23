ÇYDD: Demokratik ve laik toplum düzenine aykırı bu eylem kabul edilemez

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü’nün kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için öğretmenlere gönderdiği yazıya ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik ve laik toplum düzenine aykırı bu eylem kabul edilemez… Çocuklarımızın ve gençlerimizin karma, laik, bilimsel ve ücretsiz eğitim hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Osmangazi’deki Mithatpaşa Ortaokulu’nun müdürü Haydar Akın’ın, okuldaki öğretmenlere kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için yazı gönderdiği ortaya çıkmıştı. ÇYDD, Mithatpaşa Ortaokulu’ndaki bu uygulamaya bugün yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. ÇYDD’nin açıklaması şöyle:

'Karma, laik, bilimsel, ücretsiz eğitim hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz'

"Laiklik ilkesinden vazgeçilemez. Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü’nün okuldaki kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için öğretmenlere yazı gönderdiği basında yer almıştır. Yine geçen aylarda, Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde öğrencileri ‘kızlı-erkekli’ olarak geziye götüren öğretmene soruşturma açıldığı basında yer almıştı. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası’nın 2’nci maddesi uyarınca laik bir devlettir ve devletin bu niteliğinin değiştirilemeyeceği Anayasa’nın 4’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Ülkemizde karma ve bilimsel eğitimin temeli, 3 Mart 1924 tarihli Öğretim Birliği Yasası ile atılmıştır. Bu yasa, bir devrim yasasıdır ve bu yasaya aykırı yönde bir uygulama, devletin temel niteliklerine ve anayasal düzene karşı eylemdir. Karma eğitimden vazgeçilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik ve laik toplum düzenine aykırı bu eylem kabul edilemez.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kişileri derhal görevden almalı ve haklarında soruşturma başlatmalıdır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, Atatürk’ün bize gösterdiği yolda çağdaş eğitim ile çağdaş bireye ve çağdaş toplum hedefine ulaşmak için 33 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin karma, laik, bilimsel ve ücretsiz eğitim hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."