Cüneyt Özdemir'i arkadaşları uyarmış: 'SBK ile aynı kareye bile girme'

Cüneyt Özdemir, Aralık 2020'de yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine yaptığı teklifi anlattı, 'İyi ki gitmemişim' dedi.

Haber Merkezi

YouTube kanalında ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in, Sezgin Baran Korkmaz ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dile getirdiği iddiaları yorumlayan gazeteci Cüneyt Özdemir, Korkmaz ile daha önce yaptığı bir telefon görüşmesini anlattı.

Korkmaz'ın 2020'de kendisini arayarak bir haber kanalı kurmak istediğini ve Bodrum'da görüşme teklif ettiğini söyleyen Özdemir daha sonra arkadaşlarının uyarısı üzerine görüşme teklifini reddettiğini aktardı.

Özdemir, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olarak "Aynı kareye bile girme" diye uyarıldığını söyledi.

Korkmaz'ın o dönemde aranmadığını ve bakanlarla birlikte çekilmiş fotoğrafları olduğunu belirterek "Kim arkadaşlık yapmış-yapmamış bana düşmez ama kendi adıma 'İyi ki gitmemişim' dedim" dedi. 

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