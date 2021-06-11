Cüneyt Özdemir'i arkadaşları uyarmış: 'SBK ile aynı kareye bile girme'

YouTube kanalında ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in, Sezgin Baran Korkmaz ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dile getirdiği iddiaları yorumlayan gazeteci Cüneyt Özdemir, Korkmaz ile daha önce yaptığı bir telefon görüşmesini anlattı.

Korkmaz'ın 2020'de kendisini arayarak bir haber kanalı kurmak istediğini ve Bodrum'da görüşme teklif ettiğini söyleyen Özdemir daha sonra arkadaşlarının uyarısı üzerine görüşme teklifini reddettiğini aktardı.

Özdemir, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olarak "Aynı kareye bile girme" diye uyarıldığını söyledi.

Korkmaz'ın o dönemde aranmadığını ve bakanlarla birlikte çekilmiş fotoğrafları olduğunu belirterek "Kim arkadaşlık yapmış-yapmamış bana düşmez ama kendi adıma 'İyi ki gitmemişim' dedim" dedi.