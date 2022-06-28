Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, bugün tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ustam isim Arkın için Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Vasiyeti belli oldu

Haber Global'de yer alan habere göre, atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın bir zamanlar katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Arkın, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuştu.