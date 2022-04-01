Cüneyt Arkın yalan haber teklifini kabul etmeyince tehdit edilmiş: 'Öldün sen Cüneyt!'

84 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın, 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' isimli kitabını yayımladı. Anılarını paylaşan Arkın'ın kitabı büyük ilgi çekti. Kitabın içindeki bir hikâye ise oldukça dikkat çekici. Arkın'ın iddiasına göre dönemin ünlü medya patronu, Arkın'a 'sansasyonel haber' teklifinde bulunuyor ve Arkın'ın teklifi reddetmesiyle birlikte hakkında yalan haberler yapılmaya başlanıyor.
Türkan Şoray'la onlarca film çektiğini ve bunların o dönemin en popüler filmleri olduğunu anlatan Arkın, dönemin en çok satan ve en büyük gazetelerinin sahibi ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı:
'Türkan Şoray'a aşkından intihar edeceksin'
"Fazla tutmayan, okunmayan bir magazin gazetesi vardı. Bunu hazmedemiyorlardı. Bir hamle yapmaları gerekiyormuş. Çok ilginç, şaşırtıcı, merak edilen bir olay yaratıp yeniden işe başlamaları gerekiyormuş. Yani onlara bir skandal gerekiyordu.
"İşte bu konuda bize yardım edeceksin" dedi.
Cevap vermedim.
Devam etti. "Sen Türkan Şoray'a aşık olacaksın. Deli divane. Ama o, bu konuda kararsız kalacak. Mektuplarına göz yaşlarına cevap vermeyecek. Ölüp biteceksin. İntihar edeceksin."
'Bu teklifi nasıl yapabiliyorsun'
Arkın'ın bu teklife yanıtı şöyle olmuş:
“Türkân Hanım’ın bir ilişkisi var. Ben de evleneceğim bir hanımla beraberim. Onlara ne olacak? Şerefleri... Bunları biliyorsunuz, bildiğiniz halde bu teklifi nasıl yapabiliyorsunuz? Böyle bir durum sizin karakterinize uygun olabilir, ama benim için beraberliğe, kadına, sevgiye hakarettir.”
'Öldün sen oğlum!'
Arkın akabinde yaşananları şöyle anlattı: