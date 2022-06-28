Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın dün akşam kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti" denildi.

Cüneyt Arkın kimdir?

Arkın 1937 yılında Eskişehir'in bir köyünde doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girerek birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu. Askerlik bitince 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle rol aldı.

1964'te Tıp Fakültesi'nde tanıştığı Güler Mocan'la evlendi, 1966'da kızları Filiz dünyaya geldi. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol aldı.

Romantik filmlerle tanındı ancak asıl ününe Malkoçoğlu filmiyle ulaştı. Filmlerinde dublör kullanmadı. 1970 yılında ikinci kez evlendi. Murat ve Kaan isimli iki oğlu oldu. 400'den fazla sinema filmi çekti. Bazı filmlerinin hem senaryosu yazdı hem yönetti. Çok sayıda ödül aldı. İki adet kitabı bulunuyor.