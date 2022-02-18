Cumhuriyet'teki Cengiz Holding reklamı tepki çekti

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde, iktidarın en çok kamu ihalesi verdiği şirketlerden, doğaya zarar veren birçok projenin yürütücüsü Cengiz Holding'in reklamının yer alması okurların tepkisini çekti.

Siteye girince manşet alanının üstünde büyük puntolarla okuyucuyu karşılayan reklamda "Türk sanayisinin öncü kuruluşlarından biri olmanın sorumluluğuyla kendi sektörlerimizde AR-GE faaliyetlerine liderlik ediyoruz. Bu ülke için çalışan 40 bin kişilik büyük ailemizle geleceğe değer katıyoruz. Tam 42 yıldır!" ifadeleri yer alıyor.