Cumhuriyetçi senatöre bira fırlatıldı

ABD'de Teksas Senatörü olan Cumhuriyetçi Ted Cruz, beyzbol takımı Houston Astros'un Dünya Serisi şampiyonluğu konvoyuna katıldı.

Konvoya bir askeri aracın arkasında katılan Cruz, izleyiciler tarafından yuhalanırken, bir kişi Cruz'a bira kutusu fırlattı. Bira kutusunu fırlatan kişinin gözaltına alındığını duyuran Houston polisi, Cruz'un olay sırasında yaralanmadığını ifade etti.