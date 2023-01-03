Cumhuriyet yazarından 6'lı masa eleştirisi: Seçimi kaybedecek noktadalar

Seçime az bir süre kala Altılı masanın adayı henüz belirlenmiş değil. Halk TV ekranlarında "Sözüm Var" programında konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Necati Özkan, Altılı Masa'nın geldiği son noktayı değerlendirdi.

Özkan, "Maalesef muhalefet yaklaşık bir yıldır çok kötü bir sınav verdi. Çok rahatlıkla kazanacağı bir seçimi göz göre göre kaybedecek koşullara geldi. Haziran 2022'de, Cumhur İttifakı'nın toplam oyları %38.9'du. Bütün muhalefetin oy oranı ise %61.1'di. Arada yaklaşık 22 puanlık bir fark vardı.

'İktidar farklı cephelerde çeşitli adımlar attı'

O tarihten bu yana özellikle iktidar bileşenleri, oyunu değiştirebilmek için çok çeşitli cephelerde adımlar atmaya başladı. Bu aradaki 22 puanlık farka rağmen, bugün muhalefetin seçimi kazanabilmesi soru işareti haline geldi." ifadelerini kullandı.