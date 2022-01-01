'Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yurttaşların evlerinde kullandığı elektriğe 1 Ocak itibarıyla büyük bir zam yaparken, 150 kWh’e kadar olan ve bunu aşan elektrik tüketimi için getirilen kademeli tarifeye tepkiler sürüyor.

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Saat 24:00’dan itibaren elektriğe korkunç zam geliyor. Zam oranları yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişiyor. Memleketi ne hale getirdiniz?" derken, "Gece 12'yi bile bekleyemediler. Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammı" ifadesini kullandı.