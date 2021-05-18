Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'tan maske ve aşı soruşturması

Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, YouTube hesabından paylaştığı videoyla, koronavirüs salgını boyunca atılan adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akbulut videoda aşı ve maske karşıtı ifadeler kullandı, soruşturma başlattığını duyurdu, tedbirlerin gerekli olduğuna ilişkin de şüpheler olduğunu öne sürdü.

Akbulut, aşı karşıtı ifadelerin sonrasında, "Bir soruşturma başlatıyorum. Maskelerin içeriği hakkında az evvel çok cüzi bir kısmını saydığım iddialar dolayısıyla TCK'nın zehirli madde katma başlıklı 185. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, yine aşılar hakkında aynı kanunun 187. maddesi, kişilerin hayatı ve sağlığı bakımından tehlike oluşturabilecek ilaç yapma veya satma başlıklı suç kapsamında değerlendirilmek üzere resen soruşturma açıyorum. Herkes böyle bir soruşturmadan haberdar olsun, elindeki bilgileri bu soruşturmaya göndersin. Ben zaten ilgili kurumlara yazıp bu konuda delil toplamaya başladım" dedi.

Savcı, bunları söylediği için muhtelemen görevden alınacağını dile getirdi.

Genelgeler hukuka aykırı

"Haysiyetli bir hukukçu bunu yapmak zorunda, bu işimizin gereğidir" diyen Akbulut, salgın genelgelerinin tamamının hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Aşı onam belgesinin de hukuken çöp olduğunu söyleyen Akbulut, vatandaşlara kesilen idari para cezalarının hukuksuz olduğunu dile getirdi.

Aşı ve maske hakkında bilim dışı ifadeler

Öte yandan Akbulut, "çeşitli haberlere ve "doktorlara" işaret ederek aşı konusunda "aşı karşıtı değilim" demesine karşın "şüphe" açıklamaları yaptı.

Aşılar konusunda "kan dondurucu" iddialar olduğunu öne süren Savcı, bu "kan dondurucu" iddialara ilişkin ise hiçbir örnek sunmadı, haberler ve açıklamalar olduğunu söyledi.

Öte yandan Akbulut maske takma konusunda da açıklamalarda bulundu, yine bilim dışı olacak şekilde "maske takmanın zararlı olacağını" iddia etti.

Soruşturma başlattığını duyurdu

Bir soruşturma başlatıyorum. Maskelerin içeriği hakkında az evvel çok cüzi bir kısmını saydığım iddialar dolayısıyla TCK'nın zehirli madde katma başlıklı 185. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, yine aşılar hakkında aynı kanunun 187. maddesi, kişilerin hayatı ve sağlığı bakımından tehlike oluşturabilecek ilaç yapma veya satma başlıklı suç kapsamında değerlendirilmek üzere resen soruşturma açıyorum. Herkes böyle bir soruşturmadan haberdar olsun, elindeki bilgileri bu soruşturmaya göndersin. Ben zaten ilgili kurumlara yazıp bu konuda delil toplamaya başladım.

Tedbirlerin gerekli olduğuna ilişkin de ciddi şüpheler var. Tedbir uygulanmayan ülkelerde korkutuluğumuz şekilde feci neticeler meydana gelmiyor. Yurt dışından fotoğraflar, haberler görüyoruz. Aşılama olmamasına rağmen tedbir kaldırılıyor yahut hiçbir tedbir alınmıyor.

Ben Viranşehir'de görev yapıyorum, burada tedbirler batıdaki kadar sıkı değil ve burada korkutulduğumuz neticeler görülmüyor. Sınırın dışına çıkın hiçbir tedbir yok, korkutulduğumuz şekilde ölümler de meydana gelmiyor.

'Hakkındaki bu şaibeler ortadan kaldırılırsa pekala ben de vurulurum'

Aşı vurulmak ihtiyaridir, dileyen vurulur. Eğer tıbbi gerekliliği ve faydası ortaya konulursa, hakkındaki bu şaibeler ortadan kaldırılırsa pekala ben de vurulurum fakat bu şüpheler giderilene kadar hiç kimse beni aşı vurulmak için zorlayamaz, hiçbir vatandaşı da zorlayamaz. Bu bir zorbalıktır. Haysiyetli tıpçılar bu konuda gereğini yapar.