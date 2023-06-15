Cumhuriyet genel yayın yönetmeni Mollaveisoğlu görevden alındı

Geçen hafta Cumhuriyet gazetesinde vakıf yöneticisi Avukat Turan Karakaş; eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında bir e-ticaret firmasından çikolata kutusunda kayıt dışı para aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, dün gazete yönetiminin buna yeterince ilgi göstermediğini anlatan yazısının sansürlendiğini belirtmiş, Cumhuriyet’ten yapılan karşı açıklamadaysa Mollaveisoğlu’nun gazeteye ‘uyum sağlayamadığı’ savunulmuştu.
Bugün çıkan gazetenin künyesinde Mollaveisoğlu’nun genel yayın yönetmenliği görevinden alındığı görüldü.