Cumhuriyet gazetesinin X hesabına erişim engeli kararı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 02.06.2026 , 19:38
Mahkeme, Cumhuriyet gazetesinin 3,5 milyona yakın takipçisi bulunan X hesabı için erişim engeli kararı verdi.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığına göre karar, 29 Nisan’da Elazığ 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce alındı.
Gerekçenin "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" olduğu kaydedildi.
Dernek kararla ilgili başka detay paylaşmazken hesap henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.
'Yasal girişimlerde bulunacağız'
Cumhuriyet'ten yapılan açıklamada kararın henüz tebliğ edilmediği belirtilerek şöyle denildi:
İddia edilen kararla ilgili avukatlarımıza bugüne kadar herhangi bir bildirim ulaşmadı. 102 yıldır Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde basın ve ifade özgürlüğü yolunda verdiğimiz mücadeleyi yine sürdüreceğimizi bildirir, konuya ilişkin tüm yasal girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla belirtiriz.
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