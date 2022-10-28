Cumhuriyet gazetesinden Erdoğan'ın davetine yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye Yüzyılı” belgesini açıklayacağı etkinliğe davet edilen kurumlardan Cumhuriyet gazetesi de kararını açıkladı.

"Cumhuriyet, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” etkinliğine katılmama kararı almıştır" denilen açıklamada, "Bu kurumsal kararın altında dezenformasyon yasası adı verilen yeni sansür uygulaması ile medyanın susturulmak istenmesi, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın, Harf Devrimi üzerinden Cumhuriyet rejimini hedef alması, daha önce Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi siyasi yönü olmayan etkinliklere bile Cumhuriyet muhabir-yazarlarının kabul edilmemesi gibi gerekçeler var. Ayrıca, Türkiye’nin sürekli yayın yapan en eski, dünyanın da en eski üç medya kuruluşundan biri olan Cumhuriyet’in, kurumsal olmayan yollarla bu etkinliğe davet edilmesi de gazetemiz yazar ve yöneticilerinin, Türkiye Yüzyılı programına katılmama gerekçeleridir" ifadesi kullanıldı.